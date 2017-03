SKANDAL në Gostivar: Administratori kapet “mat” duke u vetkënaqur në zyrë

Një skandal i llojit të vet ka ndodhur para disa ditësh në një institucion shtetëror të Gostivarit gjegjësisht në zyrat e Drejtorisë të Hyrave Publike. Sipas informacioneve të portalit Tetovaplus, administratori ka kryer akte amorale në zyrat e këtij institucioni dhe i njëjti është incizuar me telefon celular ndërsa videoja skandaloze me përmbatje eksplicite amorale po qarkullon nëpër Gostivar. Videon në fjalë e kemi edhe ne si portal por për shkaqe etike tash për tash nuk do të publikojmë.

Ndërkohë Drejtoria e të Hyrave Publike ka ngritur masë disciplinore kundër këtij administratori dhe nëse vërtetohet se videoja amorale ka ndodhur në zyrat e saja i njëjti do të marrë denimin e merituar.(TetovaPlus)