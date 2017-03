Skandal: Tetovari i futet në dhomë dy motrave adoleshente dhe tenton t`i përdhunoj

Tetovari F.B.(26) ngarkohet për përdhunim pasi që me 22 shkurt të këtij viti rreth orës 05 në fshatin Strimnicë në shtëpinë e S.H. është futur në dhomën ku kanë qenë duke fjetur dy motra të moshës nga 17 dhe 12 vjeç, transmeton Tetova1.

Menjëherë pastaj ka nisur që ta prek në trup vajzën më të madhe ndërsa më të voglës ia ka mbyllur gojën që të mos bërtas. I padituri iu është kërcënuar dy motrave se nëse bërtasin do t`i ther me thikë dhe do t`i përdhunoj. Në dhomën e tyre ka qëndruar deri në orën 06 dhe pastaj ka ikur nga shtëpia.

Kundër të paditurit është shpallur një fletarrest ndërkombëtar pasi që e ka lëshuar territorin e Maqedonisë. Kundër tij është ngritur një padi penale.