Skenari i Ramës dhe Denar Bibës, për të shpëtuar mandatin e deputetit me 9 emra

Duket se Edi Rama është i vendosur deri në fund, ashtu siç bëri me Elvis Roshin, që të mbrojë mandatin e deputetit Armando Prenga. Prej kohësh prokuroria e përgjithshme i ka kërkuar KQZ-së, që ti ndërpresë mandatin këtij personi të cilit tashmë i është zbuluar një dosje voluminoze, me dënime dhe precedent penalë në Shqipëri dhe Itali.

Pikërisht sot është dita e fundit e afati për marrjen në shqyrtim të dosjes të dekriminalizimit për deputetin Armando Prenga, materialet për të cilin Prokuroria e Përgjithshme i ka dorëzuar në KQZ. Referuar ligjit në fuqi, KQZ duhet që brenda një afati 10 ditor të mblidhet për të marrë një vendim lidhur me mandatin e deputetit, afat i cili përfundon sot. Por situata duket më e komplikuar, pasi ende nuk ka ndonjë njoftim që në rastin e deputetit besnik të Ramës të zbatohet ligji.

Topi është në fushën e KQZ e cila kishte paralajmëruar një mbledhje për këtë çështje ditën e djeshme në orën 13:00. Por “papritur” kryetari i saj Denar Biba ka vendosur që ajo të shtyhet, pa dhënë ndonjë njoftim se kur do të jetë mbledhja e radhës. Ligji thotë që pikërisht sot është edhe limiti për të vendosur, për fatin e mandatit të deputetit me të paktën 9 emra.

Heqja e mandatit për deputetin Prenga e vështirëson jashtëzakonisht shumë pozicionin e Ramës, në konfigurimin e votave në parlament, pasi në listën emërore pas tij vjen një tjetër kandidat i Partisë Socialiste, edhe ai me precedentë penal. Në këto kushte, mandati automatikisht kalon kandidatit të aleatit në koalicion, që është i LSI-së.

Nësë KQZ nuk mblidhet as sot, atëherë 1/5 e deputetëve kanë të drejtë ta çojnë çështjen në Gjykatën Kushtetuese ku konstatohet mbarimi i mandatit, ose shkarkimi i deputetit Prenga. Përveçse kjo procedurë kërkon mjaft kohë, duket edhe mjaftë e vështirë në këtë situate, kur opozita ka vendosur ta braktisë parlamentin. Nëse Rama e ka urdhëruar Denar Bibën që të mos e mbledhë KQZ-në as sot për këtë çështje, atëherë Prenga do të vazhdojë të jetë deputet edhe për disa muaj, aq sa i duhen Ramës për të mbajtur statukuonë e numrave që kontrollon në parlament.