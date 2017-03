Sllavët kanë hallin e identitet, platforma shqiptare barazinë !

Qemal Musliu/

Bashkëqytetarët e shqiptarëve që thirren si “shumicë” në Maqedoni, kanë hallin dhe krizën e IDENTITETIT dhe jo vetëm atë nacional, por edhe fetar e gjuhësor. Për atë bëjnë tollovira të llojit të vetë, duke fajësuar dhe fyerje nga më ndryshme popullit shqiptarë, dhe platforma shqiptare, e cila nuk ka brengën e identitet, por BARAZIN e plotë me popullin sllav, të vetëquajtur: maqedonas, dhe kjo nuk na e prishi terezinë. Me popullin shqiptarë mundet ta zgjidhin këtë halë, i cili është “kafshatë që s`kapërdihet, dhe të zënë trishtimi” por në rrafshin e barazisë dhe të paqes mundet gjithçka me reflektim pozitiv. Konsideroj se është i lumtur ai që me veprimet e tij udhëhiqet nga fryma e kohës, nga fryma e barazisë dhe e respektit, pra, së këtejmi i palumtur është ai veprimet e të cilit nuk përputhen me kohën”. N. Makiaveli !

Përveç kësaj krize, faktori qeverisës bashkë me disa të tjerë, kanë brengën për të bëmat e pa ligjshme si: korrupsionin, burgosje dhe montim veprash (sipas mjeteve të informimit) të natyrës penalo juridike, të cilat në vete bartin përgjegjësi penale juridike dhe si të tilla, nuk shpëtojnë autorët pa burg. Epiqendra e të gjitha këtyre denigrimeve, është tentimi për bërë një “termet” me shkallë të lartë qytetare, i ngjashëm me tërmetin e vitit 1963, i cili ishte shkatërrues, kurse sot nga disa qytetarë të manipuluar. Këta të fundit, për ironi të kohës thirren turpshëm për një Maqedoni unike, ndërsa ata vetë duan ndarje

Në pankartat e protestuesve duken shkrime me përmbajtje fyese, madje edhe të turpshme si: “vdekje Shqiptareve,(smrt za shqiptari): “dhoma gazi për shqiptarët”; “shqiptari i vdekur është shqiptarë i mirë” et. etj. Këto turpe i ngjajnë periudhave më të errëta, që në botën perëndimore të qytetëruar, janë të harruara. Prandaj, të ulen në tokën e bukës, ku me shekuj, po jetojnë në këtë vend, mos ta përbuzin, se nga kjo tokë ILIRE, ushqehen sot të gjitha shtetet që sot quhen shtetet e, Ballkanit.

Sot, sllavët në Maqedoni, vetëm të barabartë, me popullin autokton shqiptarë, do të jenë aty ku kanë synim ata vetë, ndryshe nuk do të jenë as përafërt me të sotmen dhe pa të nesërme me perspektivë.

Të flasësh sipas fakteve reale shkencore historike, nuk është shpifje, e as gjë re, por vetëm interpretim i të dhënave historike, qoftë e afërt apo e largët. Se, në regjistrimin e para 100, viteve tha z. Ziadin Sela, nuk ka asnjë të deklaruar, me emrin nacional: maqedonas. Dhe se, sllavët filluan të vinë në gadishullin ILIRIK, diku në shek. VI-VII-të, të erës sonë.

Ne, si komb bëmë gabim të pa falshëm, që i a kthim “shpinën” shumë fakteve dhe monumenteve historike, kulturore, fetare dhe trojeve të tëra. I lamë në mëshirën e kohës dhe mu ashtu si deshtën pushtuesit. Heshtëm sikur të mos kishim asnjë historian, asnjë akademik dhe asnjë intelektual, edhe pse ishim trashëgimtarë: Pellazgo-Iliro-Shqiptarë.

Është e pa pranueshme, e pa kuptimtë dhe madje edhe e dhimbshme që, as në këtë kohë institucionet shqiptare, dhe subjektet politike në: Tiranë e Prishtinë, nuk e kanë dertin e kombit, e as të votuesit që i votuan, por turrin e kanë si të zënë institucionit, dhe pozitat, për të i realizuar interesat individuale dhe ato partiake të ngushta, duke e harrua gati gjysmën e popullit dhe trojet jashtë dy shteteve. Për këtë rast më tepër të habitë, Dardani (Kosova) që deri dje ishin si e dimë. Subjektet të dy shteteve, partitë pozitë – opozitë, janë bërë si është më zi, si të jenë me nacionalitete të ndryshëm dhe asnjëri me tjetrin nuk gjejnë një “gjuhë” të përbashkët, por duke harxhuar energji e urrejtje me reflektim negativ, që kjo grindje ka ndikim të keq në zhvillim ekonomiko-shoqërorë. Dhe sot, po zbrazet trungu i origjinës nga: RINIA dhe nga kuadrot deficitare. Investimi në zhvillim ekonomik dhe në standard do të jetë më fatlume për të gjithë.

Institucionet shqiptare kudo në trojet autoktone, dhe të gjithë të kthjellen e të marrin vendim, komfor fakteve reale pozitive që edhe ne, si Kombi, të flasim institucionalisht me gjuhën e shkencës reale dhe të mbështetur vetëm në fakte, të njohura në botën demokratike, pa asnjë shtrembërim, pa i hyrë askujt në hak dhe pa shtrembëruar historinë nacionale të askujt. Të thirren trojet me emrat autokton si: ILIRIDA, (FYROM, Maqedoni); DARDANIA (Kosova) apo vetëm: SHQIPËRIA

Rilindësit tanë të ndritur, si trashëgim na lanë amanet rrugën kah bota: Perëndimore. Që i bënë me dije edhe Zotin, se: “Dielli lindë atje ku perëndon”, për Kombin Shqiptarë.

