Sociologu Pajaziti thumbon gazetarin Rashidi: Çke me islamin politik, a e di Partinë Demokristiane në Shqipëri?!

Profesori universitar Ali Pajaziti pas emisionit të mbrëmshëm 200, ku gazetari Nazim Rashidi ka ofenduar muslimanët shqiptar të Maqedonisë duke i lidhur ato me Islamin politik dhe duke thënë se parti politike fetare nuk ka në Shqipëri e Kosovë, e ka pyetur nëse di për Partinë Demokristiane të Shqipërisë, transmeton Tetova1.

“Nazim Rashidi! Ke degjuar per Partine Demokristiane te Shqiperise, per Partine Shqiptare Demokristiane te Kosovës? C’thone rilindasit tane per kete, u levizen kockat apo? Me ngjyrime te ylberit mos jane apo me syresh religjioze? Nese duam maxi-shekullarizem, te jemi objektiv!”, shkroi Ali Pajaziti.