Sot do ta shohim se cila parti shqiptare është me VMRO-në

Urim Salihu

Sot ose mbase edhe neser do te shihet se kush eshte per formimin e qeverise se re.Do te shihet se cila parti shqiptare eshte me VMRO-ne qe ben obstruksione pa fund dhe njerezit e saj bejne thirrje pafund ne kryeqender kunder shqiptareve.Pra sot , mbase edhe neser do shihet qarte se kush eshte kunder vendimit te nderkombetareve dhe ne duhet t’i mbajme mend fare qarte se kujt i sherbejne ata.Sot pra do te dihet se kush eshte per nje qeveri te reformuar dhe kush eshte per obstruksione dhe ne mbrojtje te atyre qe promovojne politika antishqiptare.