Nesër do të ketë shtim të vranësirave duke gjeneruar shira në juglindoretë vendit, ndërsa në zonat tjera do të ketë sërish reshje dëbore.

Temperaturat e ajrit deri të enjten do të jenë relativisht të larta por që nga dita e premte si edhe fundjava do të sjellë rënie të ndjeshme të tyre: minimalet -15 apo -16 dhe maksimale deri në -4 apo -5 gradë C.