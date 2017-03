Sot shënohet dita botërore e gjumit: Flini shqiptarë, flini!!!

Sot shënohet Dita botërore e gjumit prej ku do të dërgohet mesazh deri te qytetarët që të kenë gjumë cilësor në qoftë se dëshirojnë të jenë të shëndetshëm.

Persona profesionistë do të flasin për pagjumësi si dukuri në rritje e cila rrezikon shëndetin e njerëzve, kurse do të prezantohen të dhëna konkrete të cilat flasin për sëmundjet e lidhura me këtë dukuri shëndetësore.

Por në rrjetet sociale kanë shpërthyer porositë me slloganet: flini shqiptarë, flini…!?, në këtë periudhë të trazirave dhe tensioneve.