Sot takohet Mustafa e Haradinaj

Arifi, i cili sipas të gjitha gjasave do të jetë shef i stafit në kabinetin e Hardinajt, ka treguar orën kur kryeministri në detyrë Isa Mustafa do t’ia dorëzoj zyrën pasardhësit të tij Ramush Haradinaj.

“Sot nga ora 11:30 vazhdon”, ka shkruar Arifi duke e shoqëruar këtë njoftim me fotografinë e fushatës që kërkonte lirimin e Haradinajt nga Haga në vitin 2005, e sloganin “Our Prime Has A Job To Do Here”.

Koha.net kishte raportuar mbrëmë se pranim-dorëzimi i detyrës mes dy kryeministrave do të bëhet të hënën gjatë mesditës.