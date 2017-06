Artin Spahiu

Ne një ndeje me një mik timin para disa ditëve, duke biseduar për situatën politike në vend dhe duke shpresuar në përmirësim, ai, duke mos qenë shumë optimist, më tha:

“O mik, mos jeni shumë optimist në një shtet ku qeveritë ndryshohen nga shërbimet sekrete dhe përmes përgjimeve”.

Pas këtij diskutimi me mikun tim ja vlen që gjërat t’i shohim pak më realisht dhe me dozë dyshimi. Të shpresojmë te forcat tona si shqiptarë, te njerëzit tanë dhe të jemi më të bashkuar.