Spasovski demanton Artan Grubin. Besa nuk i ka tërhequr nënshkrimet për formimimin e një qeverie reformatore.

Gjatë intervistës të deputetit të LSDM-së, Oliver Spasovski të dhënë për TV24 ai deklaroi se nuk është e vërtetë që Lëvizja BESA i ka tërhequr nënshkrimet si pjesë e shumicës për të formuar Qeveri reformuese, dhe që Zoran Zaev të merr mandatin për kryeministër.

“Te Lëvizja BESA ka gatishmëri për të kontribuar në reformat që na presin, ndërsa mënyra se si do ta bëjë BESA këtë e lëmë të diskutohet pasi oficialisht të marrim mandat”, – ka thënë Spasovski.

Me këtë deklaratë të Spasovskit e ka demantuar edhe Artan Grubin e BDI-së, i cili përmes një deklarate kishte thënë se BESA ka tërhequr nënshkrimet për krijimin e shumicës parlamentare. Por, si duket Artan Grubi dhe BDI kërkojnë alibi te Lëvizja BESA për të mbuluar bashkëpunimin që kanë edhe sot e kësaj dite me VMRO-DPMNE, kanë vlersuar analistët vendas në debate të ndryshme televizive.



Ndryshe, deputeti i BDI-së, Xhevat Ademi gjatë seancës së djeshme Parlamentare tha në një rast në gjuhën maqedonase, se më mirë merrem vesh me depuetetët e VMRO-DPMNE-së se me kolegët e mi të BDI-së, raporton Almakos.