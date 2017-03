Sputnik: Ivanov dhe Gruevski refuzojnë SHBA-në e BE-në, firmosin luftën me shqiptarët!

Vetëm dy minuta pas vendimit të presidentit maqedonas, Gjorgji Ivanov për të mos i dhënë mandatin e kryeministrit Zoran Zaev, Sputniku rus e ka dhënë lajmin ndër të parët duke i dhënë një peshë të madhe pjesës tjetër të deklaratës.

“Rrëzohet platforma e Tiranës” e titullon Sputnik me foton e Zaev që jep edhe lajmin e refuzimit të mandatit.

“Ivanov, i cili nuk është votuar nga shqiptarët e Maqedonisë ka dhënë dy vendime me dekretin e tij: së pari i ka shpallur luftë shqiptarëve të Maqedonisë dhe së dyti një shteti fqinj si Shqipëria.

Kjo poasi për herë të parë një drejtues i Shkupit zyrtar e thotë troç se nuk do të lejojë një qeveri që i ka shqiptarët partner. Po çdo të ndodhë pas kësaj?

Padyshim ka vetëm një rrugë që kanë zgjedhur Ivanov dhe shefi i tij Gruevski: përplasja me shqiptarët. Një ‘Lagje Trimash’ por me përmasa të mëdha. Sot ka rënë Marrëveshja e Ohrit por edhe Maqedonia në një farë mënyre.

Ivanov ka refuzuar jo një qeveri por shqiptarët në qeveri si subjekt i barabartë. I do vetëm për të ndarë poste por jo plaftorma dhe projekte.

Por ajo që është më e rëndësishme është se Ivanov ka rrëzuar SHBA-në dhe BE-në duke zgjedhur Rusinë.

Vetëm mbrëmë Uashingtoni deklaroi që sot duhet t’i jepet mandate Zaevit. Ivanov e ka refuzuar.

Që sot është hapur një front i ri në Ballkan, një konflikt i ri që pritet të përshkallëzohet nga dita në ditë.

Nëse duhet të ketë paqe, do të duhet që maqedonasit të tërhiqen mbrapsht, gjë që nuk duket se do të ndodhë. Ivanov e Gruevski kanë vendosur për konfliktin. Po shqiptarët çfarë do të bëjnë? Do të zihen me njëri tjetrin? Nuk ka kohë!” , shkruan kështu media ruse Sputnik.