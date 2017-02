Një incident është regjistruar në zyrën e BE-së në Shkup, kur një person ka gjuatur me gurë dhe ka thyer xhamin e kësaj zyre. Sipas policisë incidenti ka ndodhur të dielën në mëngjes, kur një person me inicialet S.M, 47 vjeçar ka thyer xhamin e zyrës së BE. Sipas policisë, sulmuesi ka qenë në gjendje të dehur kur ka kryer sulmin me gurë.

Policia njoftoi se po punohet në zbardhjen e plotë të rastit. (INA)