“Sulmohet” ministri Nuhiu nga Fronti radikal i VMRO-së (FOTO)

ronti radikal maqedonas nëpërmjet rrjetit social facebook ka sulmuar ministrin e punëve të brendshme Agim Nuhiu. Në vazhdim keni njoftimin e plotë bashkë me thirrjet për protesta masive kundër ministrit Nuhiu.

“Ne qytetarët e Maqedonisë dëshirojmë që të shprehim paknaqësinë tonë ndaj punës së ministrit të brendshëm Agim Nuhiu. Shovinizmi I tij nuk ka kufij. Kjo shihet në mbështetjen që I jep Zijadin Selës sipas të cilit s’do të ketë ardhmëri për maqedonasit në pjesën perëndimore të vendit. Përpos kësaj ai shfytëzon policinë për pretendime të mëdha shqiptare. Me urdhër të tijin në bulevarin 1 maj në Manastir pranë Shtëpisë së alfabetit të gjuhës shqipe po arrestohen madje edhe fëmijë. Kjo është e papranueshme, andaj kërkojmë me urgjencë që të mënjanohen shenjat e AND-së nga të arrestuarit e pafajshëm në SPB Manastir, në të kundërtën do të dalim nëpër rrugë për të kthyer drejtësinë në polici”, thuhet në reagimin e frontit radikal të VMRO-së, njofton Aktuale. (INA)