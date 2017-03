Tahiri: Ja kush i pezulloi bisedimet me Serbinë

Por analistët politikë thonë se arsyeja e vërtetë e mostakimit të palëve në Bruksel janë zgjedhjet presidenciale në Serbi e jo një rezolutë e tillë, e miratuar nga legjislativi

Ministrja për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar për “Zërin” se bisedimet me Serbinë në Bruksel janë pezulluar në respektim të rezolutës së Kuvendit të Kosovës, nëpërmjet së cilës kërkohet një pezullim i tillë pas ndalimit të ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, nga autoritetet franceze në bazë të një fletarrestimi të lëshuar nga Serbia në INTERPOL.

Por, analistët politikë në Kosovë mendojnë se arsyeja e pezullimit të dialogut është krejt diku tjetër e jo te rezoluta e Kuvendit. Sipas tyre, bisedimet janë pezulluar për shkak të zgjedhjeve presidenciale, të cilat do të mbahen këtë të diel në Serbi e që kandidati më favorit për t’i fituar zgjedhjet është kryeministri aktual Aleksandar Vuçiq. Megjithatë, sipas tyre, pavarësisht pezullimit dialogu mes dy vendeve nuk do të ndërpritet.

Këtë gjë e konfirmon edhe këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, Barjam Gecaj, i cili thotë për “Zërin” se bisedimet me Serbinë nuk kanë alternativë. “Qeveria dhe kryeministri Mustafa në vazhdimësi e kanë cekur se dialogu nuk ka alternativë. Pra, në dialog nuk jemi as për qejf e as për inate të Serbisë, porse ky është interes yni shtetëror”, ka thënë Gecaj.