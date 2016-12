Takim i zbehur politik i BDI-se me Partite simotra te Aleances per shqiptaret.

Ejup Berisha

Tani e shoh se pse disa politikan shqiptare deshtojne ne politike ne Maqedoni.Ata jane te drejte dhe te moralshem patriot e atedhetar prandaj dikush eshte i interesuar qe ata te mos jene pjese e ambientit dhe ngjarjeve te pista politike.Kur Ali Ahmeti me BDI-ne e tij hodhen nismen per formimin e Keshilllit Koordinues te subjekteve politike ne Maqedoni ne vitin 2002. Ishin dy njerez qe shprehen dyshime per sinceritetin e propozuesve te kesaj nisme.Ata ishin Arber Xhaferi dhe Kastriot Haxhirexha, i pari me largpamesine e tij intelektuale e politike dhe i dyti nga frika se subjekti i tije PDK te cilin e udhehiqte Haxhirexha do te margjinalizohej tej mase nese fillon te funkcionoj ai keshill. Arber Xhaferi atekohe e nuhati se qellimi i BDI-se ishte qe ti okupoj dhe sundoj subjektet tjera politike dhe e solli vendimin shume te mencur dhe largpames duke i thene jo Ali Ahmetit dhe BDI-se.Sot BDI dhe Ali Ahmeti ne stilin e Kapo tuti di kapos kane thirrur takim lideresh te partive politike shqiptare serish me te njejtin qellim dhe strategji te ngjashme por tani ne rrethana me shqetesuese politike.Dhe ne kete takim sic e shoh kane shkuar subjektet simotra te BDI-se ata te Aleances per shqiptaret Keto jane subjekte qe jane ne varshmeri direkte politike nga BDI. Por takimin me largpamesine e tyre e kane bojkotiar Levizja Besa dhe PDSH te cilat i kane nuhatur paraprakisht qellimet dhe stetegjine e BDI-se per nje takim te tille.Ujku qimen e nderron por zanatin se harron thote ajo fjala e njohur popullore. Por BDI-ne ka filluar ta ndryshon realiteti politik pas zgjedhjeve te 11 dhjetorit te ketij viti ku ky subjekt pesoi humje prej 70 mije votash.Prandaj duke dashur ta mjegulloje kete fakt dhe te le pershtypjen se eshte subjekti me i madh politik BDO ka thirrur takim lideesh.Por ne esence ketu fshihet edhe frika e BDI-se nga humbja e pozicioneve kyqe politike ne nivel lokal.Por ky takim nje dite para rivotimit ne Tearce mund te kuptohet ndryshe edhe si berje e strategjise per veprim te perbashket te ketyre subjekteve qe morren pjese ne takimin e sotem per te votuar per partnerin strategjik te BDI-se VMRO-DPMNE-ne e jo per LSDM-ne.