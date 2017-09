Takime në Nju Jork – Një shans i ri për të zgjidhur kontestin e emrit?

Takimet e Nju Jorkut të delegacionit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë një kuadër pozitiv për forcimin e pozitave të jashtme të Maqedonisë dhe përmirësimin e atmosferës për zgjidhjen e problemit me Greqinë, por ende ka shumë punë për t’u bërë në këtë fushë,

Me rastin e mbajtjes së seancës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, me figurat udhëheqëse në skenën politike botërore, analistët theksojnë se kjo i jep Kryeministrit maqedonas Zoran Zaev një mundësi të mirë për takime dhe përmirësim të pozitës së Maqedonisë, por është e qartë për ta nuk mjafton të presësh një rezultat pozitiv nga kriza me Greqinë që zgjat për një kohë të gjatë, njofton Rel.

Ish ambasadori maqedonas në NATO Nano Ruzhin thotë se fryma e ndryshimit në Maqedoni në politikën e saj të jashtme ndihet në Bruksel, Uashington dhe Nju Jork dhe se ky është një plus pozitiv për diplomacinë por e pamjaftueshme për të zgjidhur problemin me Greqinë.

“E gjitha krijon një kornizë të këndshme për forcimin e qëndrimeve të Maqedonisë për një atmosferë më të mirë në të cilën do të zhvillohen negociatat për emrin me fqinjin tonë jugor. Por për rezultate të dukshme nevojiten lëvizje të mëtejshme nga Maqedonia dhe Greqia, me ndihmën e diplomatëve botërorë që janë të interesuar në zgjidhjen e këtij problemi”, thotë Ruzhin.

Përndryshe, këto ditë çështja e emrit ishte një nga temat e diskutuara nga Ministri i Jashtëm grek Nikos Koxias në Nju Jork me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres.

Pikëpamjet e Maqedonisë dhe Greqisë për mosmarrëveshjen e emrit që është nën ndërmjetësimin e OKB-së në vitet e fundit mbeten të pandryshuara. Analistët theksojnë se të dyja palët duhet të angazhohen për të gjetur një zgjidhje.

Ish ambasadori maqedonas në Greqi, Lupço Arsovski thotë se ajo që po ndodh në OKB është shumë e dobishme si një iniciativë pas zgjedhjeve dhe në 100 ditët e para të qeverisë së re, por në lidhje me procesin e kontestit të emrit që zhvillohet nën kujdesin e OKB, ai kujton se negociatat janë duke u zhvilluar për njëzet vjet, në të cilën një ndërmjetës dhe dy njerëz po diskutojnë.

“Një impuls pozitiv, por varet nga gatishmëria e të dyja palëve për të gjetur një zgjidhje. OKB-ja do të presë në kohën e duhur një reagim ndërmjetësues që është arritur në këto 25 vjet. Ajo që është arritur është ende në kohën e fillimit me pëlqimin e përkohshëm. Le të shohim me optimizëm gjithë këtë punë, sepse për fat të keq, pala e kundërt gjithmonë mbetet në linjat e saj të kuqe, e cila është një pengesë për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi absurd që konfirmon absurditetin prej 25 vjet”, tha Arsovski.

Gjatë Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, kryeministri, Zoran Zaev, ka planifikuar të mbajë një takim pune me Sekretarin e Përgjithshëm të Organizatës Botërore, Antonio Guterres, dhe disa takime bilaterale. Zaev mori pjesë në një eveniment të organizuar nga presidenti amerikan Donald Trump për t’u bashkuar me deklaratën politike për reformën e OKB-së, i cili kishte një takim të shkurtër me presidentin amerikan. Sipas axhendës së vizitës së Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, kryeministri Zaev do të takohet me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, dhe Përfaqësuesen e Lartë për të Politikë të Jashtme dhe Siguri të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini dhe Komisionerin e Zgjerimit Johannes Hahn.

