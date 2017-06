Takimi Ahmeti-Thaçi, ja çfarë thanë liderët partiak

Ka përfunduar takimi mes liderëve të BDI-së dhe PDSH-së, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Pas përfundimit të takimit, liderët thanë se kanë për qëllim që të bashkëpunojnë për çështjet që tangojnë shqiptarët, njofton SHENJA.

“Mbetet që edhe në të ardhmen që këto takime në vazhdimësi të mbahen dhe të shohim se si t’i koordinojmë edhe më mirë punët që më me lehtësi të arrijmë te realizimi i pikave të kësaj marrëveshje”, tha kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti.

Numri një i PDSH-së, Menduh Thaçi, tha se kjo bisedë ishte shumë e nevojshme, duke shtuar se nuk ka asgjë të jashtëzakonshme por thjeshtë bëhet fjalë për një komunikim të hapur dhe transparent mes pozitës dhe opozitës.

“Sigurisht se ne mbajmë përgjegjësi për qëllimet strategjike të shqiptarëve si integrimi në NATO dhe BE si dhe avancimi i pozitës shqiptarëve në një piadestal. I thash zotit Ahmeti se ne do të vazhdojmë ta kultivojmë opozitën shqiptare, ani pse s’kemi shumë vota por ne kemi mandat dhe këtë mandat nuk do ta tradhtojmë. Por kjo nuk do të thotë që ne mos t’i harmonizojmë qëndrimet me pozitën shqiptare”, tha pas takimin Thaçi. I pyetur nëse ka pasur ndonjë ofertë për t’u bërë pjesë e ekzekutivit, Thaçi tha se kjo nuk ka qenë pjesë e bisedimeve.