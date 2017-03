Talat Xhaferi: Ivanovi bëri grusht-shtet

Ai në një lidhje telefonike për InfoBox të RTV Dukagjinit, akuzon presidentin Ivanov se duke uzurpuar të gjitha kompetencat, ai po bënë grusht-shtet në Maqedoni.

“Vendimi i fundit i Ivanovit në drejtim të përshkallëzimit të krizës politike në Maqedoni, edhe pse pritej që ai do të reflektoj, në faktin që ai vet vendosi kushte që të vërtetohet mandatari me nënshkrimet e deputetëve, gjë që me ditën e sotme, duket se ai ka nda mendjen me shkeljen e kushtetutës. Dhe unë do të thoja që me këtë akt, Ivanov shkon edhe më tej dhe bënë grusht-shtet”, tha Xhaferi.