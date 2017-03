Të drejtat kolektive i dogjën hajnat e politikës

Memedali Jusufi

Eshte e dhimbshme kur te drejtat kolektive zevendsohen me mbushjen e xhepave te banditeve partiak, sherifave lokale. Vetem keshtu mund ti pergjigjesh pyejtjes , se si ndodhi qe shqiptaret e Maqedonise edhe pas 27 viteve pluralizem partiak jane ne gjendje fillestare. Eshte e dhimbshme qe disa sakrifikuan shtratin e ngrohte, shtepite e tyre, familjet per ideale me te larta sic eshte liria , nderkohe disa plaget e luftes i zevendsuan me tendera dhe me gjera tjera materiale. Si ka mundsi qe nje popull i lashte qe historikishte eshte i njohur per trimeri edhe ne dekaden e trete te demokracise po lufton per te drejta elementare duke u sfiduare nga nje popull qe i mohohet identiteti etnik dhe fetar nga te gjithe fqinjet pa perjashtim. Ende flitet per zyrtarizimin e gjuhes shqipe pamvarsishte se me kete propagande politike u fituane disa here me radhe zgjedhjet parlamentare ne Maqedoni. Si ka mundsi qe edhe ne kete gjendje qe ndodhet populli shqiptare i Maqedonise dikush i fryne percarjes. Cfar relevance ka platforma shqiptare se ku e ka origjinen ne Tirane, Prishtine apo Shkup kur dikush deshiron ngjajshem si Neroni ti ve zjarin Shtetit te perbashket me kete edhe te ardhmes se Maqedonise. Dikush me qellim deshiron qe gjeneratave te reja tua djeg endrat, idealet drejte vlerave qytetruese. Nese opozita shqiptare ne Maqedoni do te ishte ne krye te detyres gjate ktyre viteve a thua dikush do tia lejonte vetes qe te shkilte ne nderin dhe djersen e atyre qe sakrifikuane vitet me te bukura te rinise me te vetmin qellim qe shqiptaret e Maqedonise te jene te lire .