TE HARROSH..

Urim SALIHU

Kush na ka faj se ne harrojme heroin per nje dite ndersa tradhetarin per pak caste.Por akoma me keq kur nuk e dijme sakte se kush eshte heroi ne te vertete dhe kush tradhetari.Sa njerez i kemi njollosur neper kohera ndersa ata kane qene me te devotshmit e kombit.Ne jemi nje komb qe shajme figurat tona me sublime nga njerez qe duan te sjellin nje kulture tjeter brenda nesh.Sepse ata i paguan dikush ta bejne kete.Ka popuj qe duan te kene figura te medha, duan te kene shkrimtare te medhenj, nobeliste, por ne i debojme me kusht qe te na pervetesojne.Kur n’a marrin pastaj nxjerrim vrere.Reagimi qytetare shpesh eshte i cuditshem.Ose nuk ndodhe kurre ose ndodhe me vonese kur jemi zhytur ne fatalitet.Ndodhe te reagojme kur na sulmon policia speciale neper zona shqiptare, reagojme kur hapet nje shkolle, reagojme kur haper nje universitet, a nuk reagojme ne momentet me te medha .Ka nje problem ne kujtesen tone dhe ne vetedijen tone kolektive qe i japim shpirt te keqes dhe pastaj ankthin qe e krijuam vete kerkojme shpjegim.Qe politika eshte e ndare kjo kuptohet disi, por jemi ndare edhe ne .Nuk na ben bashke asnje koncert, as nje premiere drame, as nje dite e shenuar.Presim urdherat nga larte, presim cfare do na thone partite qe u bindemi.Dhe keshtu cfaredo qe na ndodhe ne harrojme per tre dite.Kombet qe kane probleme me harresen keshtu e pesojne.Ne akuzojme panderprere politiken a ne te gjithe jemi pjesemarres ne kete tmerr qe po na ndodhe.Paramendoni ne nje vend ku ” studentet” kane hyre ne vrimen e miut , c’fare perspektive n’a pret.Paramendoni kur intelektualet e mirefillte qe jane mbyllur ne vetvete, nuk flasin, nuk reagojne per asgje, cfare mund te presesh tjeter.Dhe duke pritur te ndodhin mrekullira, edhe kjo e fundit tre dite zgjat.