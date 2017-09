Të rinj e pleq ishin mbledhur për ta takuar Visarin

“Interesim jashtëzakonisht i madh i qytetarëve të lagjeve Sauk Çeshma dhe Seravë për ta takuar kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Dega e Çairit, prof.dr. Visar Ganiu.

Të rinj e pleq, gra të moshave të ndryshme ishin mbledhur për ta takuar Visarin dhe ekipin e tij mes të cilëve ishte edhe bartësi i listës për këshilltar për qytetin e Shkupit dhe përfaqësuese të Forumit të Gruas të BDI-së Dega e Çairit.

Me këtë rast ata i treguan problemet me të cilat po përballen këto dy lagje ndërsa kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim, prof.dr. Visar Ganiu me ekipin e tij janë zotuar se do të mundohen të zgjidhin problemet e tyre të përditshme”, njofton BDI. (INA)

