Të vegjlit paralajmërojnë polin e tretë në Shqipëri

Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore zhvilloi vetëm dy mbledhje pa rezultat, pasi nuk mori në konsideratë as 20 rekomandimet e OSBE/ODIHR dhe as kërkesat e partive të vogla. Dy partitë e mëdha shprehen se janë gati të realizojnë reformën zgjedhore, ndërkohë fajësojnë njëra-tjetrën për bllokimin e këtij procesi. Praktikisht, reforma zgjedhore është e dështuar. Ato që kanë qenë më të interesuarat për realizimin e reformës zgjedhore, janë partitë e vogla. Këto parti paralajmërojnë se do të krijojnë Polin e Tretë, duke hyrë në zgjedhjet parlamentare të 2017 në një koalicion të përbashkët, pa PD dhe PS. Ata akuzojnë partitë e mëdha për bllokimin e reformës zgjedhore, ndërsa për OSBE shprehen se ka demonstruar paaftësi në 20 vite në këtë proces. Kreu i Partisë Aleanca Demokristiane, Zef Bushati, në një prononcim për gazetën, shprehet se partitë të ashtuquajtura të vogla po shohin mundësinë e një grupimi më vete, nëse nuk realizohet reforma zgjedhore. “Koalicioni do të bëhet në bazë të ligjit aktual zgjedhor. Secila nga partitë po mendon për të bërë koalicionin. Nëse ndryshimet nuk bëhen në Kodin Zgjedhor, atëherë partitë e vogla do ta bëjnë koalicionin në mbështetje të ligjit zgjedhor që do të mbetet. PD dhe PS po bllokojnë reformën zgjedhore. OSBE ka kërkuar që të depolitizohen komisionet zgjedhore. Por partitë e mëdha kanë në dorë komisionet dhe i ndërrojnë votat si të duan. Ndërkohë, edhe OSBE për 20 vite ka demonstruar një turp dhe një paaftësi. OSBE ka përdorur argumentin se Shqipëria është një shtet në tranzicion dhe se duhet të eksperimentojë. OSBE na konsiderojnë vend në zhvillim kur jemi anëtar të NATO dhe pritet të hapen negociatat me Bashkimin Europian për integrimin e vendit”, u shpreh Bushati.

Reforma zgjedhore

Të njëjtën gjë paralajmëron dhe kreu i Partisë Lëvizja e Legalitetit, Sulejman Gjana. “Jemi duke u konsultuar për rishikimin e pozicionit politik nëse nuk realizohet reforma zgjedhore. Janë disa opsione që ne po i mendojmë. Dy partitë e mëdha po mbajnë peng realizimin e reformës sipas rekomandimeve të OSBE/ODIHR. PD-PS kanë në dorë reformën zgjedhore, dhe kjo është arsyeja që reforma po bllokohet”, u shpreh Gjana. Kryetari i Ballit Kombëtar, Adriatik Alimadhi, nuk beson se do të realizohet ndonjëherë reforma zgjedhore. “Personalisht nuk kam besuar dhe nuk besoj se do të bëhen ndryshime në Kodin Zgjedhor, dhe se kjo reformë nuk ka mundësi të realizohet. Kuptohet që nuk kanë dëshirë të dyja subjektet që kanë kapur sistemin më të korruptuar në botë, PS dhe PD; ato janë përgjegjëset kryesore për gjithçka çfarë është gatuar në këto 25 vite mbi vjedhjen e votës dhe shtrembërimin e proceseve demokratike në Shqipëri dhe janë përgjegjëse për tranzicion të gjatë dhe pa moral politik; i kanë mashtruar dhe po vazhdojnë t’i gënjejnë shqiptarët; ato kanë humbur orientimin dhe ekuilibrin e politikave kombëtare të Shqipërisë”, u shpreh Alimadhi.