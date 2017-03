Televizioni në Shkup i la pa rroga punëtorët (FOTO)

Televizioni publik privat TV Alfa është në rrezik të mbyllet pasi që të punësuarit kanë ngelur pa rroga. Sipas Nova, të punësuarit janë informuar nga menaxhmenti i televizionit se kompania nuk ka para që tia paguajë rrogat për muaj janar dhe shkurt, ndërsa është paralajmëruar se nuk ka rroga as për muajin mars. Punonjësve nuk i është bërë me dije se kur do ti marrin rrogat, pasi që televizioni ka borxhe. Ivo Jankovski pronari i këtij televizioni ka refuzuar takimin me punëtorët. Ai bleu këtë televizion në gusht të vitit të kaluar duke blerë aksionet nga biznesmeni serb Veselin Jevrosimoviq. (INA)