Teologu i njohur Idrizi, përkrahje kandidaturës së Ganiut për Çairin (FOTO)

Teologu dhe veprimtari i njohur Zeqirija Idrizi i ka dhënë përkrahje kandidatit të BDI-së për kryetar komune në Çair, Visar Ganiu.

“Duke qenë se ai aktualisht është i nominuar kandidat për kryetar komune në Çair nga partia BDI, ai më foli hollësisht për idetë më qenësore të plan-programit të tij për ndryshim, për reforma dhe progres të gjithmbarshëm në segmentet më relevantë të një komune moderne, e cila do i përplotësonte mirëfilli dëshirat, nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të tij. Ai, ndër të tjerash, foli me respekt të lartë për kontributin sublim të tërë mërgatës shqiptare dhënë për kauzën tonë kombëtare shqiptare në Atdhe”, thekson teologu Idrizi nga Dizhoni i Shkupit, i cili jeton dhe vepron në Gjermani, njofton Aktuale.mk.

Ja qëndrimi i plotë i hoxhës Idrizi:

PROFESORI INTELIGJENT QË PREMTON SHUMË PËR PROGRESIN E KOMUNËS ÇAIR NË SHKUP

Sot biseduam gjerë e gjatë me prof.dr. Visar Ganiu – profesor universitar në USHT dhe zëvendësministër i arsimit në Qeverinë e RM. Duke qenë se ai aktualisht është i nominuar kandidat për kryetar komune në Çair nga partia BDI, ai më foli hollësisht për idetë më qenësore të plan-programit të tij për ndryshim, për reforma dhe progres të gjithmbarshëm në segmentet më relevantë të një komune moderne, e cila do i përplotësonte mirëfilli dëshirat, nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të tij. Ai, ndër të tjerash, foli me respekt të lartë për kontributin sublim të tërë mërgatës shqiptare dhënë për kauzën tonë kombëtare shqiptare në Atdhe. Me përzemërsi unë kërkova nga ai qëndrueshmëri dhe racionalitet të thellë në sendërtimin e objektivave të tij sublimë, për të shpënë përpara kauzën tonë madhore kombëtare.

P.S. Z. Visar Ganiu kishte kaluar gjitha shkallët e stadet më sipërore të arsimit universitar, gjë që më bëri përshtypje të thellë, por ama ai më fascinoi edhe me vizionin e tij modern për jetën dhe shtet-ndërtimin, si dhe, mbi të gjitha, me virtytet e tij më fisnike njerëzore. Respekt!

