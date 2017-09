Tetovë, pesë kandidatë për kreun e komunës dhe tetë lista për këshilltarë

BDI në komunat ku nuk ka kandidat të sajin për kryetar komune do të përmbajë kandidatët e propozuar nga LSDM-ja në përputhje me praktikën e deritanishme të mbështetjes reciproke të koalicionit qeverisës gjatë zgjedhjeve lokale, ka thënë zëdhënësi i shtabit zgjedhor të BDI-së, Arbër Ademi.

Dje pasdite në selinë e BDI-së në Reçicç të vogël, shtabi qendror zgjedhor ka realizuar takim me kandidatët për kryetarë komunash dhe bartësit e listave për këshilltarë komunal nga kjo parti, ku është diskutuar për zgjedhje të lira, fer dhe demokratike.

BDI në zgjedhjet lokale do të marrë pjesë me 18 kandidatë për kryetarë komunash dhe me 35 lista të këshilltarëve. Në Tetovë, Gostivar, Kërçovë dhe Dibër, BDI do garojë me kryetarët aktualë të këtyre komunave Teuta Arifi, Nevzat Bejta, Fatmir Dehari dhe Rushdi Lata. Për Strugën është nominuar ministri aktual pa portofol, Ramiz Merko.

Për komunën e Çairit, BDI zyrtarisht garon me Visar Ganiun. Për Haraçinën do të garojë me Isuf Bislimin. Kurse për Qytetin e Shkupit BDI ka vendosur të mos ketë kandidat për kryetar.

Ndërsa partitë tjera shqiptare do të garojnë edhe për kreun e Qytetit të Shkupit. Lëvizja Besa do të performojë me Nafije Selmani, Aleanca për shqiptarët me Naim Bajramin dhe PDSH-në me Bekim Fazliun.

Në Tetovë do të ketë gjithsejt pesë kandidatë për kreun e kësaj komune dhe tetë lista për këshillatë komunal.

Bilall Kasami, BESA

Teuta Arifi, BDI

Bardhyl Dauti, PDSH

Adnan Aziri, ALEANCA SH.

Goran Manajlloski, VMRO DPMNE