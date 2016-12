Teuta Arifi: BDI nuk e përjashton mundësinë që me LSDM-në ta formojnë...

Nënkryetarja e BDI-së, Teuta Arifi në intervistën e emisionit “360°” ka theksuar se partia e saj nuk e përjashton mundësinë në të cilën qeveria e re do të formohet me LSDM, por vendimi përfundimtar, do të sillet në ditët në vazhdim nga BDI-ja.