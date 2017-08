Teuta-Trepça 89 dhe Besa, turne miqësor në 3 Shtator

Teuta është rikthyer në Durrës pas fazës përgatitore të zhvilluar në Ohër të Maqedonisë. Skuadra e drejtuar nga Gugash Magani ka marrë formë pas shumë blerjeve të reja dhe largimeve të merkatos së verës dhe tashmë duket se është gati për të arritur objektivat e sezonit të ri. Klubi durrsak që ka pretendime të mëdha për sezonin e ri pas një viti me problematika të shumta, ka ridimensionuar pothuajse gjithë skuadrën. Blerjat e reja bashkë me gjithë ekipin e sezonit të ardhshëm do të prezantohen në një miniturne që do të zhvillohet në datën 3 Shtator në stadiumin “Niko Dovana”. Presidenca e klubit bregdetar do të prezantojë skuadrën e re, ndërsa trajneri Magani do të ketë mundësinë të testojë elementët që ka në dispozicion në turneun ku do të marrin pjesë edhe Trepça 89 e Besa e Kavajës. Ky turne do të shërbejë për të prezantuar edhe stadiumin e rikonstruktuar pasi gjatë verës në “Niko Dovana” janë bërë ndryshime të rëndësishme në infrastrukturë.

Comments

comments