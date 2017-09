Thaçi këtë muaj takohet me Papa Françeskun

President i Kosovës, Hashim Thaçi ka folur për shugurimin e katedrales Shën Tereza në Prishtinë duke thënë se tradita jonë popullore kurrë nuk ka bërë ndarje në mes të kishës, xhamisë, manastirit apo teqesë. “Bashkë ishim në gurthemelin, bashkë në inaugurim dhe sot së bashku ishim edhe në shugurimin e katedrales Shën Tereza. Kjo katedrale është shtëpi e Zotit, por është edhe shtëpi e qytetarëve të Kosovës. Ajo u ngrit me djersën e popullit, diasporës, besimtarëve shqiptarë, dashamirësve nga mbarë bota. Kjo katedrale është, jo vetëm tempull fetar, por edhe një rrëfim i historisë sonë”, thuhet në postimin e Thaçit. Po ashtu Thaçi ka njoftuar se gjatë këtij muaji do të takohet me Papan Françeskun. “Jam i lumtur që gjatë këtij muaji do të kem mundësi t’i rrëfej Papa Françeskut në takim për shugurimin e Katedrales dhe për të gjitha zotimet dhe të arriturat e popullit të Kosovës”, thuhet në postimin e presidentit./21Media

