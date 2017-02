Topalli: Protesta fillim i mbarë, nuk jam për bojkot të zgjedhjeve

Deputetja demokrate Jozefina Topalli tha se protesta që ka nisur opozita është një fillim i mbarë për një lëvizje që mund të çojë në një revolucion brenda forcave politike, në një përfaqësim më real brenda parlamentit, në një raport tjetër me elitën, ose në raport me kartën morale.

Por Topalli theksoi se nuk është për të mos marrë pjesë në zgjedhje siç ishte sugjerimi i analistit Bushati.

Rakipi: Zonja Topalli opozita është izoluar në shesh dhe kërkon qeveri teknike . Si mendoni se do të arrihej qeveria teknike?

Topalli: Së pari nuk do thosha se opozita nuk është izoluar duke parë që në protestën e së shtunës ishin mijëra njerëz. Nuk ja lejoj vetes të them që ishin për PD-në, por do të thoja që ishin kundër Ramës.

Rakipi: Si do ta realizoni ju këtë? Ju jeni një njeri i rëndësishëm i kësaj partie. Ndoshta dhe nuk ju kanë pyetur për këtë, e kanë bërë Saliu me Lulin…

Topalli: Nuk jam unë personi për të dhënë përgjigjen. Unë kam dhënë dorëheqjen, nuk jam as në organe dhe as në forumet e partisë. Unë jam një deputete e thjeshtë.

Është një realitet dhe duhet bërë analiza e situatës në të cilën ndodhet vendi.

Nuk jam dakord me zotin Bushati që zgjidhja e kësaj situate mund të realizohet përmes mospjesëmarrjes në zgjedhje. Nuk e besoj për 1000 arsye që i kam thënë.

A mund të flitet për një kartë morale brenda politikës, medias e biznesit? Politika pa moral është një degradim.