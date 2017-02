Tragjedi në Maqedoni: I kërkon shitëses dashuri, merr plumb në kokë

Policia e ka ndriçuar rastin e vrasjes që ndodhi para disa ditëve në një fshat të Krueshevës. Bëhet fjalë për rastin në të cilin shitësja 33 vjeçare me iniciale M.P. nga fshati Svetomarinë, në shitoren e saj ka vrarë me pushkë gjuetie 44 vjeçarin N.D. nga i njëjti fshat, transmeton Gazeta Lajm.

Pas masave të ndërmarra policia ka konfirmuar se shkak për vrasjen është që tashmë i ndjeri i është vardisur shitëses duke kërkuar prej saj të fillojnë lidhje dashurie. Nga fillimi i këtij viti vazhdimisht i është paraqitur në telefon, çdo ditë ka ardhur në shitore që t’i vardiset, kurse ka filluar edhe ta maltretojë fizikisht dhe psiqikisht. Ai i ka bë kërcënime serioze vajzës 33 vjeçare. se nëse nuk fillon lidhje dashurie do t’ia vrasë djalin. Poashtu e ka shantazhuar, duke i thënë se do t’i tregojë bashkëshortit të sajë se kanë qenë bashkë edhe pse një gjë e tillë nuk ka qenë e vërtetë.