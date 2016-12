Trajneri që e frikëson shumë Real Madridin (FOTO)

Real Madrid ka frikë nga trajneri i Sevillas, Jorge Sampaoli

Real Madrid nuk është aspak i kënaqur me shortin e Copa del Rey.

“Los Blancos” do të ndeshen me Sevillan dhe Zinedine Zidane me futbollistët e tij janë të vetëdijshëm për rrezikun.

Por, është trajneri i Sevillas, Jorge Sampaoli e frikëson shumë Real Madridin, shkruan e përditshmja sportive katalane “Sport”.

Sampaoli shquhet si trajner energjik dhe ka krijuar një skuadër të fortë në Sevilla, përcjell “lajmi.net”.

Real Madrid dhe Sevilla do t’i zhvillojë tri duele përfshirë dy në Copa del Rey dhe një në La Ligë në fillim të vitit 2017. /Lajmi.net/