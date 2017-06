Traktori i Sadulla Durakut

Komisioni për antikorrupsion disponon me fletën anketuese të ministrit aktual për mjedis jetësor, Sadulla Duraku, mirëpo nga pozita e kryetarit të komunës së Likovës. Kështu, sipas të dhënave, Duraku si pronë personale ka paraqitur vetëm një veturë të tipit Audi А4 në vlerë prej 20.000 еurosh dhe librezë devizore të kursimit me 9.000 dollarë. Prona e patundshme që është paraqitur si pronë e përbashkët gjendet në Likovë, dhe me këtë rast në fletën anketuese janë paraqitur: tokë bujqësore me vlerë 40.000 еuro, dy oborre dhe dy shtëpi, njëra me sipërfaqe prej 410 metrash katrorë dhe e dyta me sipërfaqe prej 260 metrash katrorë – me vlerë të përbashkët të paraqitur prej 95.000 еurosh. Ministri Duraku ka paraqitur edhe një traktor të vlefshëm rreth 6.000 еuro, që është paraqitur si pronë e prindërve, njofton Portalb.