Tre deputetë të BDI-së kundër koalicionimit me VMRO-DPMNE

Dy deri në tre deputetë të BDI-së janë kundër koalicionimit me VMRO-DPMNE, mëson INA nga burime të afërta me këtë parti politike.

Siç mësohet edhe pse Ali Ahmeti do të mund të arrijë marrëveshje për koalicionim me Nikolla Gruevskin, deputetë dhe anëtarë të kryesisë së kësaj partie janë kundër koalicionimit me VMRO-DPMNE. Në rast se edhe një deputetë i BDI-së është kundër kësaj, atëherë është e pamundur të sigurohet 61 deputetë për të formuar një maxhorancë jostabile. (INA)