Tregimi rrënqethës, çfarë e nxiti hoxhën Mulla Jakup Hasipi të bëhet hoxhë (VIDEO)

Ja pse ishte i veçantë hoxhë Jakup Asipi. Në një tribunë u pyet se çfarë e shtiri të bëhesh hoxhë, ai u përgjigj në këtë mënyrë:

“Unë edhe mos me pas qenë hoxhë kam pas dëshirë me qenë hoxhë. Pas kësaj pyetje po ua tregoj një sekret që nuk e di askush, babai im i ka treguar vetëm nënës time dhe ajo më ka treguar mua, ata të dy kanë vdekur.

Unë kam lindur në vitin 1951, në vitin 1966 e kam kryer shkollën fillore, në vitin 1975 pas 9 viteve kam shkuar për herë të parë në shkollën e mesme. Prej fillores 9 vite jam marr me bujqësi, por gjithmonë i kam pasur këmbët në arë, e kokën sham se si të shkoj në shkollë. Një ditë në mëngjes kam shkuar te krevati i babës tim dhe e kam kap për gishtin e këmbës, ai u zgjua dhe më tha çka ke? I thashë më duhen disa para. Më tha çka po të duhen ato para? I thashë më duhen disa para. që të shkojë në Austri të sjelli më shumë para (Desha ta mashtroj babën). Ju tash mundeni me thënë pse ai mos me të lënë me shku, a s’ka qenë besimtar i mirë a?

Babai im ka vdekur në moshën 82 vjeçare prej 7 vjet asnjë synet nuk e ka lënë pa e falur, por çdoherë që shkonim të punojmë ai thoshte: Sikur t’i kisha 100 djem për të punuar! Dora më e fortë e punës në atë teren ka vdekur me vdekjen e tij, ky ka qenë baba im. Tash babai im kërkonte 100 djem e unë të shkoj prej 5 djemve që i kishte t’i mbeteshin 5 pak e komplikuar! Kur i thashë që më duhen për në Austri, ai më tha jo ti mos shko në Austri, i thash po ku të shkoj? Më tha ti është mirë të shkosh në shkollë me u bë hoxhë!

I thash pse unë vëllai tjetër është më i madh, tha jo ti duhesh me shku. I thash më duhen pare. Më tha këtë nën krevat e kam një sandëk ta ngarkoj në shpinë me krejt parat që i kam nëse shkon atje, I thash O mi jep vetëm 500 marka bre, leje sandëkin. Pastaj unë kam shku pas 1 muaji ai i ka treguar nënës time një ngjarje dhe ajo ma ka treguar mua. Nëna ime më tha se kur e ke ngreh ti babën tënd për këmbe ai ka qenë duke par ëndërr dhe në ëndërr Pejgamberi alejhi selam i ka thënë ati (babës tim) pse ti nuk po e lëshon djalin të shkoj atje ku po don me shku qe 9 vjet, kur Pejgamberi më tha kështu në atë moment ai më ka ngreh për këmbe.