Tri shënjestrat e sulmit të Metës

Historia e marrëdhënieve Rama-Meta, goditja e 17 majit si fundi i aleancës së majtë dhe skenarët për LSI pas zgjedhjeve. Tri qëllimet e sulmit të Presidentit të zgjedhur për Ramën e Bashën dhe heshtja e Berishës.

Vërsulja e Ilir Metës drejt karriges së kryetarit të Kuvendit në prillin e vitit 2008 është padyshim ndër ato skenat e pazakonta që kanë shënjuar historinë e asaj salle në këto vite të pluralizmit. Qetësia e Ilir Metës kishte marrë arratinë, sepse partneri i tij në koalicionin opozitar të kohës, Edi Rama, po e tradhtonte me kundërshtarin më të egër të këtij të fundit, Sali Berishën. Ishte koha kur Edi Rama nënshkroi marrëveshje me kryeministrin Berisha për ndryshimet në Kushtetutë, të cilat paralajmëronin rrezikun e asgjësimit të LSI-së dhe rënien e Ilir Metës. Ndryshimet kushtetuese kishin në thelb ndryshimet në kodin elektoral, kalimin nga sistemi mazhoritar i korrigjuar në sistem proporcional rajonal. LSI kishte kërkuar sistem proporcional kombëtar, ndërsa ajo që nënshkroi Berisha-Rama, ishte një kërcënim serioz për LSI-në, pasi shumë vota të LSI-së nëpër 12 qarqe, humbisnin apo i kalonin PS-së. Për ta ndalur atë vendim, Ilir Meta dhe njerëzit e tij u ngujuan në ambientet e parlamentit në grevë urie, deri afër ditës kur do të miratoheshin ndryshimet në Kushtetutë.