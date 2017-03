Tronditet Orizarja, ndërroi jetë Afrim Dauti

Një hije e zezë sot ka rënë mbi fshatin Orizare të komunës së Likovës. Ka ndërruar jetë papritmas në moshë të re 45-vjecare, Afrim Dauti. Ai ka gjetur vdekjen në afërsi të fshatit Allashec, pasi është rrokullusur me traktor, ditën e diel.

Vdekja e hershme e tij ka mërzitur të gjithë familjarët, bashkëvendasit dhe miqtë e shumtë të Afrimit. Ai iku për në botën tjetër, duke lënë pas vete bashkëshorten dhe katër fëmijët e tij.

Afrimi me vete mori pak vite jetë, por la shumë kujtime të paharrueshme, si një djal i urtë dhe i dashur. Fshati Orizare ka mbetur me një njeri më pak, por ka një vlerë më shumë. Varrimi i të ndjerit do të mbahet të hënën./lajm