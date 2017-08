U martua në Gjermani për një jetë më të mirë, por ajo kishte “shvalerin” turk

Rrëfimi i një 25 vjeçari nga Shkupi ka rritur dyshimet se si janë vajzat tona në kurbet. Ai përmes një letre drejtuar portalit infopres ka rrëfyer se si ka përjetuar lidhjen me vajzën shqiptare nga Shkupi që po jetonte në Gjermani dhe që familjar të tij i kishin propozuar që të martohet me të.

“Isha duke ndjenjur në Çarshi dhe një ditë kaloi ajo shaci, për të cilën më kishin fol në shpi, sidomos daja dhe tezja ime. Ata e lavdonin si vajzë të mirë,mbesë e haxhisë dhe një baba të respektuar, por që nuk dinte për vajzën e tij.

Më pëlqeu dhe dhash vizë me shku me kërku. Shkoi daja, ata pranuan dhe një ditë dolëm u njoftum. Vajza më pëlqeu se isha edhe I pashëm, por që në ditën e parë e vërejta se e brente diçka dhe nuk ishte në rregull.

Ajo buzqeshte me zor dhe unë që në fillim isha I rezervuar se ka diçka që ajo nuk është rehat kur është me mua. Vendosa të mos them po, por familja më ktheu mendjen, duke më thënë çdo ditë e natë, se nafaka e mire dhe unë gabojë nëse nuk pranojë, sepse vajza është e mire, dhe unë do të dal prej krize me shku atje në Gjermani, sepse këtu ska asgjë dhe isha i detyruar me punu në ndonjë dyqan në Çarshi apo në Bit Pazar.

Më në fund pranova, mi morën mend. Shkuan disa muaj, ajo rrallë më thirrte në telefon. Vazhdimisht e kërkoja në telefon dhe më ikte duke më thënë se është e zënë në punë dhe me kolege të punës. Edhe këtu kisha shqetësim dhe me vete thoja çfarë ka ajo që sillet kështu. Më shkonin në mendje edhe ditët e takimeve të para.

Pas një viti erdhën dhe bëmë darsëm. Për ti rënë shkurt, nisi jeta jonë bashkëshortore. Ajo kishte marrë banesë dhe po jetonim bashkë. Por për mua ishte keq, se çdo ditë I mbyllur, sepse nuk kishte punë dhe ende s’kisha rregullu dokumentacionet e plota.

Çdo natë vonohej, me arsyetimet se punon edhe në ndërrim të dytë për të blerë banesë për ne dy, që mos të paguajmë qira.

Edhe këtu më lindi dyshimi sepse kur vinte as që i shkonte në mendje kryerja e marrëdhënieve me mua. Shpesh ikte, gjoja spo mundet, e lodhur dhe tjera ditë. Kuptova se nuk është në rregull. Hetova shumë shenja në trupin e saj dhe rrobet. Pastaj freskia e trupit nga uji, sepse e kuptoja që ajo kishte bërë dush dhe I vinte era e shampove.

Një ditë vendosa ta ndjek dhe e bëra zemrën guri. U nisa për ta prit kur del nga puna e rregullt dhe sapo doli, erdhi e mori makina e tipit “BMW” para këmbëve. Më iku atë natë, se dita ku shkon. Natën tjetër njësoj dola dhe u nisa ta ndjekë. Por kisha marrë makinën. Doli njejtë dhe e mori makina. Iu lëshova prapa dhe pas 15 minutave mbërritën me një shtëpi private dhe hynë bashkë të përqafuar. Më ra pika në zemër dhe isha tejet nervoz. U ktheva I zemëruar, por mbahesha fortë.

Ajo që më forcoi ishte vendimi im për ta braktisur këtë vajzë dhe për jetuar vetë në Gjermani.

Nga ora 23.00 cingrroi zilja dhe e hapa derën. Sapo u fut në shtëpinë ku banonim, e godita me shuplaka dhe shqelma, duke mos e lënë as edhe një fjalë të thotë. E rraha sa munda ndërsa në prapavijë I kisha lëshuar zërin radios për të mos dëgjuar fqinjët. Ishte përgjakur dhe e kapa për flokët duke I thënë dy fjalë se nëse tregon për rrahjen do ta vras. Këtë ia bëra për të mos më paraqit në polici që të kem telashe. Mu lut të qëndrojë bashkë. Por I thash lamtumirë dhe q… me turkun. Plus I thash se Brenda 1 muaji duhet ti mi jap 30 mijë eurot e kursyera në bankë, ose përndryshe do tia marr ftyrën asaj dhe gjithë familjes. Unë u largova drejt Shkupit, duke I thënë babait të saj se nuk po funksionon lidhja. Nuk deshta me zgjat shumë me miqësinë dhe I thash mos u mundoni për asgjë. Edhe vajza e tyre I kishte thënë ashtu. Ky ishte rrëfimi që e kam përjetuar, ndoshta si unë ka edhe të tjerë. Por I kisha lut që të jenë të guxishëm dhe të vulosin fatin e tyre si burra, dhe jo me kokë të ulur dhe të turpëruar.

