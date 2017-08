Uji prej rubinetave kundër Alzheimerit

Lithium është i njohur si një trajtim për disa kushte psikiatrike siç është çrregullimi bipolar, por hulumtimet e reja sugjerojnë se kimikatet natyrale mund të kenë gjithashtu fuqinë për të parandaluar ose vonuar fillimin e demencës, duke përfshirë sëmundjen e Alzheimerit, transmeton arbresh.info.

Shkencëtarët në Danimarkë zbuluan se sasi të larta të litiumit në ujin e pijshëm ulën numrin e rasteve të demencës në komunitetet e përgjithshme dhe sugjeronin, që litiumi nëse shtohet në ujë në një shkallë më të madhe mund të zvogëlojë incidencën globale të dementisë.

Efekti nuk ishte i njëjtë për nivele të ndryshme të kimisë: nivele të moderuara të litiumit në ujin e pijshëm, ndërmjet 5.1 dhe 10 mikrogramë për litër, rritën rrezikun e dementisë me 22 përqind, krahasuar me nivelet e ulëta të kimikatit. Uji i pijshëm me sasi më të larta të litiumit uli rrezikun e demendisë me 17 përqind, raportoi BBC.

Studimi, i publikuar në internet në JAMA Psikiatria, shënoi në dosjet mjekësore 73,731 njerëz që kishin demenca dhe 733,653 njerëz pa të. Këta njerëz jetonin në 151 zona të vendit, dhe uji i rubinetit u provua për nivelet e litiumit në secilën zonë.

Përveç kësaj, hulumtimet e kaluara kanë treguar se litiumi ka qenë në gjendje të mbrojë qelizat e trurit të minjve dhe mizave nga një model i sëmundjes Alzheimer, njoftoi BBC.

Është me rëndësi të theksohet se lidhja mes litiumit dhe rrezikut të zvogëluar të dementisë, nuk mund të provojë shkakun. Mund të ketë faktorë të tjerë mjedisorë në lojë. Megjithatë, ekipi tha se kjo gjetje është emocionuese dhe kërkon hetime të mëtejshme./arbresh.info/

