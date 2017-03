Artan Grubi

Kohë më parë, në një prononcim dhënë për Financial Times thash që skenës politike në Maqedoni i nevojitet një katarzë, një spastrim dhe kjo fjali kishte merituar edhe titullin e atij kontributi.

Ky qëndrim i imi nuk ndërlidhet vetëm me betejën e tashmë të paskrupulltë dhe irrituese për pushtet, por edhe me mospërputhshmërinë e aktorëve të skenës me të sotmën, e aq më pak me të nesermën.

Ujku megjithatë don mjegull.