Unë, palestinezi i Ali Ahmetit

Nazif Zejnullahu

Në komunikatën për shtyp të Ministrisë së Punëve të Brendshme për protestën e shqiptarëve të Shkupit, të ditës së diel, larg asaj që është thjesht “inventarizim” i ngjarjes, është diçka që të tmerron dhe që s’të lë rehat. Ja konkluzioni: “Me qëllim që incidenti të mos eskalojë, Skuadra e Njësive të Veçanta përdori mjetin kimik lotsjellës, pas së cilës demonstrantët filluan të tërhiqeshin prapa, kah Çarshia e Vjetër e Shkupit, me ç’rast e gjuajtën me gurë Muzeun e Holokaustit, Muzeun e VMRO-së dhe Teatrin e Vjetër të ri.”

Ju kujtohet procesi “Monstrum”? Pas tij u përmend Al-Kaeda, islamikët radikalë, Pakistani etj. Tani direkt shikojnë të na armiqësojnë me popullin izraelit dhe të na identifikojnë me popujt barbarë, që sulmojnë teatro e muze. Nuk ka dyshim që ndonjë pjesëmarrës në turmë të ketë hedhur ndonjë gur edhe mbi këto institucione, por këtë me siguri s’e ka bërë ndonjë që ka dalë zemërplasur, i dëshpëruar pse i rrahin fëmijët shqiptarë për kot, i mllefosur pse përfaqësuesit e tij politik nuk ndërmarrin kurrgjë që ta shpëtojnë situatën, apo këtë ta ketë bërë ndonjë provokator i policisë, numri i të cilëve nuk ka qenë edhe i vogël, për t’i dhënë tjetër kahje protestës paqësore kundër dhunës.

Duke qenë se “Monstrumi” u pa se pse ishte bërë – për të ngritur një kishë aty (ndërkohë, vrasësit duhet të kishin qenë njohës të jashtëzakonshëm-ekspertë të arkeologjisë e të gjeologjisë, për shkak se viktimat i paskëshin vrarë tamam aty ku më parë, prej vitesh, paskësh pasur ndonjë kishë të vjetër! – sic!), shtrohet pyetja se përse po bëhet ky “talatim” urban, brenda Shkupit? Apo gjithçka “dyshe” është në këtë vend: fol për Evropë, mendo për Rusi e Indi; fol për shqiptari (kurse gjoja këtë e bën Ali Ahmeti), e ktheji ata në palestinezë…

Çfarë na pret nesër?

E, këtë me siguri e dinë sehirbazët tanë në politikë.

Ja, kiameti mbaroi, po afrojnë zgjedhjet, t’i pyesim…

Ha-ha-ha!

(ina-online.net)