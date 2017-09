Ushtari i UÇK-së që një jetë të tërë i’a kushtoi Kombit dhe Atdheut (FOTO)

Jeta dhe vepra e Feti Abazit së shpejti do të dalë në një libër, i cili do të botohet. Libri do të jetë me tregime rreth luftës së Maqedonisë.

Feti Abazi nga Zajazi një jetë të tërë ia kushtoi kombit, atdheut dhe flamurit. Ai ka qenë pjesëmarrës përkrahë UÇK-së në luftën e 1990 dhe në luftën e Maqedoni në 2001, duke qenë pjesë e UÇ Kombëtare.

“Vepra e tij na bën krenarë të gjithëve. Njeriu i cili luftoj për këtë tokë dhe mbeti faqebardhë para popullit. Pra, një libër i vonuar dhe me vlera të mëdhaja. Libër i cili do të ketë tregime rreth luftës dhe veprës së Feti Abazit. Ta përkrahim të gjithë këtë vepër, për të parë dhe mësuar të vërtetat rreth luftës”, shkruajnë bashkëluftëtarë të tij. (INA)

