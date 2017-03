Vajgl: Gruevski na tha se do të shkojë deri në fund sepse nuk dëshiron të shkoj në burg

Vajgl: Gruevski na tha se do të shkojë deri në fund sepse...

Situata në Maqedoni është shumë serioze,tha Ivo Vajgl, i cili pak ditë më parë ishte Shkup, transmeton Zhurnal.

Ai thotë se “Çdo ditë ndodh diçka. Tani Kuvendi ra dakord për komisionin e kuadrit. Ata që duhet të formojnë qeverinë lejuan që kryetari i këtij komisioni të jetë i VMRO-DPMNE-së, kështu që kjo është një shenjë e tolerancës. Kanë një shumicë, por ata ja dhanë VMRO-DPMNE tha Vajgl ” për agjencinë e lajmeve Al Jazeera.

Ai ka folur edhe për bisedimet me Gruevskin.

“Më Karakteristike është, një deklaratë të cilën e dha Nikolla Gruevski, i cili na tha se ai ishte do shkoj deri në fund, sepse nuk dëshiron të shkojë në burg. Nëse kjo është motivi, kjo do të thotë një kohë të gjatë nuk do të bëjë kompromis” – tha Vajgl.

Megjithatë, Vajgl tha se shumica e re parlamentare të udhëhequr nga LSDM-ja ka një tjetër mundësi.Ato mund të, në bazë të pushtetit të shumicës dhe të zgjedhin një tjetër mënyrë për të anashkaluar Ivanov.

“VMRO-DPMNE pa kompromis bën thirrje njerëzve të dalin në rrugë. Kam frikë se kjo në rrugë mund të përshkallëzohet, por nuk mund ta parashikojë. Unë nuk dua të flas për skenarët më të errëta, megjithatë janë të mundshme. Çdo ditë e më shumë nxisin urrejtje kundër shqiptarëve”./infoshqip