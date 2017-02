Vazhdojnë parullat fyese ndaj zyrtarëve të LSDM-së

“Më 27.02.2017 në stacionin policor të Kumanovës është denoncuar se në rrugën “Ratko Mitroviq” në afërsi të shtëpisë së O.S, zyrtar në LSDM, një autor i panjohur ka shkruar grafit me përmbajtje ofenduese në emrin e tij. Po ndërmerren masa për gjetjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të rastit.” , informojnë nga MPB-ja, për Alsat-M.

Kurse, mesazhe të tilla janë gjetur edhe para shtëpisë së Petre Shilegov, zëdhënësit të partisë LSDM, i cili rastin e komentoi në rrjetin social Facebook.

“Në Maqedoni kemi bandë kriminale me njerëz të çoroditur me fuqi të përcaktuar politike. Të kapur në vepër. Në kriminalitet. Në përpjekjen që të shpëtojnë nga përgjegjësia, janë të gatshëm të bëjnë çmos.” , ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook Petre Shilegov.

Kurse, pas një deklarate të gjeneralit në pension Blagoja Markovski, thuhet se situata mund të keqëzohet për shkak të situatës aktuale.

“Deklaratat e caktuara të papërgjegjshme me të cilat thirren qytetarët, jo vetëm të dalin në rrugë, por maksimalisht ta kundërshtojnë palën tjetër, mund të shkaktojnë pasoja serioze.” ,thotë gjenerali në pension, Blagoja Markovski.