Vazhdon golgota e qytetarëve, Zaev thotë se taksa radiodifuzive nuk do të hiqet menjëherë

Lidhur me taksën radiodifuzive, kryeministri Zoran Zaevi në intervistën për TVM tha duhet të ketë financim stabil dhe të qëndrueshëm.

Ai konfirmoi se televizioni shtetëror do të financohet nga buxheti, pra do të hiqet taksa radiodifuzive për qytetarët por jo menjëherë, që do të thotë se golgota e qytetarëve dhe bllokimi i llogarive të tyre për këtë shkak do të vazhdojë edhe një kohë të caktuar.

“Taksa do të jetë e pranishme deri në kohën kur buxheti do të fillojë të paguajnë para për këtë qëllim”, tha Zaev, duke theksuar se TVM-ja do të hiqet nga torta komerciale.

Kryeministri tha se qeveria e re nuk do të prodhojë spote në servisin publik, por vetëm njoftime dhe informacione me interes nacional, dhe mediat private do të lihen në tregun e reklamave komerciale.