Vejseli me memoradum për rrëzimin e Ivanovit

Partia për Prosperitet Demokratik fjalimin e qytetarit Gjorge Ivanov drejtuar kombit me plot urrejtje ndërnacionale dhe porosi shoviniste e cilëson si thellim të mëtejshëm të krizës më të rëndë politike e ekonomike që e përjeton Maqedonia prej shpalljes së pavarësisë e deri në ditët e sodit. Me këtë rast PPD do të inicojë pranë partive politike shqiptare nënshkrimin e një memorandumi të përbashkët me të cilin qytetari Gjorge Ivanov do të shpallet person i padëshirueshëm për shqiptarët dhe do të kërkojмë dorëhjekjen e menjëhershme të tij. Me aktin e refuzimit të mandatit të liderit të LSDM-së Zoran Zaev, përmes arsyetimit naiv dhe foshnjarak dhe refuzimit të Platformës së partive politike shqiptare personi Gjorge Ivanov edhe njëherë dëshmoi se Kushtetuta për të nuk është asgjë dhe se kumtesat e partisë së tij janë ligj dhe kushtetutë. PPD edhe njëherë ia bënë me dije personit Ivanov se nuk është ai por Gjykata kushtetuese e cila në pajtim me nenin 31 të Ligjit për partitë politike mund të inicojë procedurë ligjore për kushtetutshmërinë e programeve politike të partive politike në Maqedoni dhe sipas kësaj ky person njëherë e përgjithmonë duhet të esullohet dhe ta respektojë Kushtetutën. Partia për Prosperitet Demokratik e fton personin Ivanov тë esullohet dhe ti dëgjojë këshillat miqësore të SHBA-ve, të BE-së, Komisarit Hahn dhe përfaqsuesve të shteteve anëtare të BE-së dhe urgjentisht ta korrigjojë vendimit e tij të çorroditur për refuzim të mandatit dhe mandatin t’ia jep Zoran Zaev-it me ç’rast do të zgjidhej qeveria reformatore e cilla do ta shpiente vendin drejt zgjidhjes së krizës së rëndë. (INA)