Veliu pas ftesës së Kurtit për bashkëqeverisje: Për këtë vendos Mustafa

Agim Veliu ka thënë se për këtë gjë do të diskutojë kryetari i LDK-së njëherësh kryeministri në ikje, Isa Mustafa.

“Në këtë fazë z. Isa Mustafa është i autorizuar si koalicion të bëjë çfarëdo bisede”, ka thënë Veliu për Telegrafin.

Ndryshe Albin Kurti sot në një konferencë për media ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje është e gatshme të formojë një qeveri të re të udhëhequr nga ta.

Në zgjedhjet e 11 qershorit, ndonëse ende nuk janë dhënë zyrtarisht rezultatet koalicioni PDK-AAK-Nisma ka dalë i pari me 33,91 për qind, pas tij është Lëvizja Vetëvendosje e dyta me 27,16 për qind, si dhe koalicioni LDK-AKR-Alternativa me 25,79 për qind. /Telegrafi/