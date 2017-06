Veseli e Haradinaj garantojnë për rritje 30% të pagave për mësimdhënësit

Kreu i PDK-së, Kadri Veseli, njëherësh kryesues i listës së kandidatëve për deputetë të koalicionit, ka thënë se me fitoren në zgjedhje, Qeveria e re do të angazhohet dhe do të mundësojë zbatimin e plotë të Kontratës së re të arsimit, si dhe do të rrisë pagat për të gjithë mësimdhënësit 30 për qind.

Veseli tha se arsimi në Kosovë do të reformohet dhe do t’i përshtatet nevojave të tregut të punës, duke siguruar arsim cilësor dhe profesional për të rinjtë.

Ndërsa, i nominuari i koalicionit PDK-AAK-Nisma për kryeministër, Ramush Haradinaj, ka thënë se do të ketë debat me sindikatat kur të përgatitet projektligji për buxhetin dhe do të përfillen idetë dhe kërkesat e drejta të përfaqësuesve sindikalë.

Koalicioni PDK-AAK-Nisma dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), pas diskutimeve të zhvilluara lidhur me kërkesat e adresuara të tyre drejtuar publikisht koalicioneve dhe subjekteve politike garuese në zgjedhjet e 11 qershorit 2017, janë pajtuar që bashkërisht të angazhohen për përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në sektorin e arsimit dhe që arsimi të jetë prioritet kyç i Qeverisë.

Ata janë pajtuar që brenda vitit 2017 të procedohet në Kuvend projektligji i hartuar nga MASHT-i lidhur me statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta.

Gjithashtu, krerët e koalicionit të madh dhe ata të SBASHK-ut janë pajtuar që ligji i punës të ndryshojë dhe të përkrahen propozimet e SBASHK-ut për ndryshimin e këtij ligji.