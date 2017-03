Vetura -dron, së shpejti lansohet për transport (FOTO)

Imagjinoni një taksi që mund të kalojë automatikisht nëpërmjet rrugëve dhe nëpërmjet qiellit për të arritur sa më shpejtë, dhe në mënyrë sa më fikase në destinacionin tuaj. Ky koncept nga Airbus dhe Italdizajn është projektuar i tillë.

Ai ecën komplet në mënyrë autonome, kur i duhet të ngrihet në ajër ,ndalon te stacioni i ndërrimit dhe i bashkangjitet një dron i madh në catinë e tij e më pas mund të ecë nëpërmjet ajrit. Ai do të bëjë të njëjtën gjë nëse zbret në tokë, ju con ju në destinacionin e dëshiruar.

Ёshtë rrugë e gjatë për tu bërë realitet, por Airbus shpreson të ketë një koncept të arrirë pune në një periudhë prej dhjetë vjetësh

Makina në vetvete duket si një makinë e zgjuar. Ёshtë me të vërtetë vetëm podi ai që ka rëndesi, pasi e gjithë baza e rrotave është lënë pas kur ju fluturoni.

Droni është i ndërtuar me katër helika, i ngjashëm me Phantom DJI por shumë herë më i madh.

Meqënëse ju nuk keni nevojë ti jepni makinës, në të nuk ka kontrolle ,në vend të kësaj ju shihni një ekran masiv i cili ju jep detaje në lidhje me vendodhjen tuaj.

Ndenjëset janë shumë të rehatshme.



Podi ka xhama gjigande për tju dhënë ju pamjen më të mirë të qytetit nga lart. Ju do të shihni detaje të hollsishme rreth udhëtimit tuaj ndërkohë që ju jeni në të.

Ky ekran do të ju tregoj me sa duket kur ju jeni në momente fluturimi . Ju mund të shihni kontaktet tuaja dhe mund edhe të vendosni për ti marr ata në makinë , shpresojmë që ju gjithashtu të shijoni dhe një ëmbëlsirë me krem karamel në lartësi, gjithashtu do të ketë nga të gjitha llojet e opsioneve multimedia për tju mbajtur ju te argëtuar .