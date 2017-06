VIDEO/ Presidenti Meta: Nuk do të dekretoj një kryeministër dhe qeveri me vota të vjedhura

VIDEO/ Presidenti Meta: Nuk do të dekretoj një kryeministër dhe qeveri me...

Presidenti i zgjedhur Ilir Meta ka paralajmëruar PS e PD se nuk do të dekretojë një qeveri e cila sipas tij do të dalë nga vota të manipuluara.

Gjatë konferencës për mediat nga selia e LSI-së, Meta është shprehur se ‘dekretet do të vijnë vetëm nga një proces i ndershëm zgjedhor’.

Ju po paralajmëroni që nuk do të dekretoni një qeveri të ardhshme?

Unë po paralajmëroj dhe po lajmëroj cilindo që mendon se mund të vërë dorë siç po punohet, mbi votën e lirë të qytetarëve shqiptarë, që nuk do të ketë dekret as për Kryeministër, as për ministër. Dekretet do të vijnë vetëm nga një proces i ndershëm zgjedhor. Asgjë tjetër. Pikë. Në qoftë se këtë nuk e kupton njeri, do ta provojë, por para se të shkojmë tek dekreti, kemi ca punë të tjera në 25 qershor në darkë dhe në 26 qershor në mëngjes.



Ilir Meta – Nuk dekretoj qeveri me vota te… by news-al